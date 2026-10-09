Activități dedicate Holocaustului la Școala Gimnazială „P.P. Aaron” Blaj: Elevii claselor a VII-a și a VIII-a, implicați în lecții despre istorie
Activități dedicate Holocaustului la Școala Gimnazială „P.P. Aaron” Blaj: Elevii claselor a VII-a și a VIII-a, implicați în lecții despre istorie
Cu ocazia zilei de 9 octombrie, la școala noastră au fost organizate activități educative dedicate Holocaustului, la care au participat elevii claselor a VII-a și a VIII-a.
Scopul acestor activități a fost de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine ce a însemnat Holocaustul, una dintre cele mai tragice perioade din istoria omenirii. În cadrul activităților, elevilor le-a fost explicat, pe înțelesul lor, contextul istoric al Holocaustului, precum și suferințele prin care au trecut milioane de oameni.
Pentru a face informațiile mai ușor de înțeles și mai atractive, elevii au urmărit scurte filmulețe tematice, care au prezentat aspecte importante ale acestei perioade istorice. Materialele video au fost urmate de discuții, în cadrul cărora elevii au putut să își exprime impresiile și să pună întrebări. O altă activitate a fost realizarea unor desene cu tematică specifică, prin care elevii și-au exprimat emoțiile și ceea ce au înțeles din informațiile prezentate.
Lucrările au reflectat importanța păstrării memoriei victimelor și necesitatea de a promova respectul, toleranța și pacea. Activitățile desfășurate au avut un rol important în educarea elevilor și în conștientizarea pericolelor discriminării și intoleranței. Prin astfel de momente, istoria devine mai ușor de înțeles, iar lecțiile trecutului pot contribui la construirea unui viitor bazat pe respect și înțelegere. Prin participarea lor, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au demonstrat că memoria trecutului trebuie păstrată și transmisă mai departe.
,,Activitatea desfășurată împreună cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a a oferit prilejul de a vorbi despre una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei – Holocaustul. Prin explicațiile oferite, vizionarea unor materiale video și realizarea desenelor tematice, am încercat să îi ajut pe elevi să înțeleagă ce a însemnat această tragedie și cât de importante sunt lecțiile pe care trecutul ni le transmite. Holocaustul ne amintește cât de departe pot duce ura, discriminarea și intoleranța atunci când oamenii nu mai respectă dreptul celuilalt de a fi diferit. De aceea, consider că este datoria noastră, ca profesori, să îi ajutăm pe elevi să cunoască aceste evenimente și să înțeleagă importanța respectului, a toleranței și a solidarității. M-am bucurat să văd implicarea elevilor, interesul lor și modul în care au reușit să își exprime prin desene și discuții propriile impresii. Fiecare întrebare și fiecare idee exprimată au arătat că astfel de activități sunt necesare și valoroase. Îmi doresc ca această lecție să rămână în sufletele și în mintea elevilor nu doar ca o lecție despre trecut, ci ca un îndemn pentru prezent: să respectăm fiecare om, să nu judecăm după diferențe și să nu permitem ca ura și discriminarea să își găsească locul în societatea noastră. A ne aminti înseamnă a învăța. Iar a învăța din trecut înseamnă să contribuim la construirea unui viitor mai bun, bazat pe respect, înțelegere și pace.”, a transmis Emilia Szasz, profesor de istorie.
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