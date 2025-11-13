FOTO | Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial
Action va avea un magazin la Alba Mall: Prețuri mici pentru produse de uz zilnic. CÂND se deschide oficial
La Alba Mall va fi inaugurat în ianuarie un nou magazin Action, parte din primele deschideri ale rețelei în România. Magazinul va avea o suprafață de aproximativ 1.000 – 1.200 de metri pătrați și va oferi clienților peste 6.000 de produse non-alimentare, de la articole pentru casă și curățenie, la hobby-uri și obiecte de uz zilnic.
Citește și: VIDEO | TEDi a deschis primul magazin în județul Alba, în Alba Mall. Produse variate, pentru toate buzunarele
Acesta va fi unul dintre primele magazine Action din țară, iar lucrările sunt în desfășurare pentru a respecta termenul de finalizare stabilit pentru ianuarie 2025. Magazinul va păstra același concept european, cu culoare largi și rafturi joase, gândit pentru o experiență de cumpărături confortabilă și rapidă.
Action este un discounter non-alimentar, oferind 6.000 de repere din 14 categorii de produse, la cel mai mic pret, produse de bună calitate si din ce în ce mai durabile. Magazinul vinde produse pentru necesitățile de zi cu zi, cum ar fi produse pentru curățenie sau sanitare.
