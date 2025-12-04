ACS Flash Basketball Zone Aiud și LPS Alba Iulia, la „Cupa Recunoștinței”, turneu de minibaschet, la Târgu Mureș
ACS Flash Basketball Zone Aiud și LPS Alba Iulia participă la „Cupa Recunoștinței”, turneu de minibaschet, la Târgu Mureș, în weekend
ACS Flash Basketball Zone Aiud (la masculin) și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia (la feminin) participă, la Târgu Mureș, la Cupa Recunoștinței.
Clubul Sportiv Gladius Lucky Dragons Târgu Mureș organizează, la finele acestei săptămâni, în perioada 6-7 decembrie, „Cupa Recunoștinței”, o competiție dedicată categoriilor baby și minibaschet, feminin și masculin, reunind echipe din întreaga țară. ACS Flash Basketball Zone Aiud se regăsește în cadrul categoriei minibaschet masculin (copii născuți 2014-2015 și mai mici), marcând astfel prima prezență oficială la un turneu cu această grupă de vârstă.
„Pentru echipa noastră participarea la «Cupa Recunoștinței» reprezintă un moment important în dezvoltarea generației 2014-2015, dar și o ocazie specială pentru copii de a experimenta atmosfera unui turneu oficial, de a se bucura de joc și de a lega prietenii cu alți tineri sportivi. Ne dorim ca această experiență să fie despre bucuria sportului, despre curaj și despre pasiunea care ne unește, baschetul”, a transmis antrenorul Andreea Maria Fleșer.
Echipa aiudeană va întâlni, sâmbătă, 6 decembrie, pe CS Gladius Lucky Dragons Târgu Mureș (ora 10.00) și „U”-BT Cluj-Napoca (ora 14.00), iar duminică se vor disputa ultimele întâlniri pentru stabilirea ierarhiei. Lotul ACS Flash Basketball Zone Aiud (12 jucători): Arros Adorján, Turzai Balazs, Szilágyi Krisztián, Rusu Mark, Popa Rafail, Voro Tudor, Eduard Littași, Toth Yanis, Molnár Áron, Ianco Oliver, Adam Kozma (n. 2018), Olar Kamil; antrenor principal Andreea Fleșer, antrenor secund Florin Rațiu. Competiția se dispută la categoriile minibaschet și babybaschet, fiind peste 400 de copii de la 27 de echipe (13 cluburi) din nouă orașe (Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe, Reghin, Alba Iulia, Târgu Secuiesc, Cluj-Napoca, Timișoara, Aiud și Sibiu). La întrecerea sub panou este prezentă, la minibaschet feminin, și formația Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia (antrenor George Lăncrănjan).
