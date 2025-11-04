Rămâi conectat

Actualitate

Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari

Coaliția de guvernare a ajuns, marți, la un acord privind reforma administrației. La nivelul administrației locale, se preconizează o reducere de aproximativ 13.000 de posturi, în timp ce la nivel central scăderea va fi de circa 10%, măsură care poate include atât reducerea personalului, cât și diminuarea cheltuielilor.

Citește și: Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”

Conform surselor politice pentru News.ro, reducerile nu vor fi aplicate uniform în toate primăriile, având în vedere că există administrații cu deficit de personal. La nivel central, excepții fac domenii precum Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Educația, unde deficitul de personal este semnificativ.

În plus, coaliția a stabilit că numărul de parlamentari va fi redus cu 10% începând cu următoarea legislatură, din 2028. Totuși, unele județe, precum Ilfov, și diaspora vor avea un număr mai mare de parlamentari, în funcție de populație.

Reforma administrației vizează nu doar eficientizarea aparatului de stat, ci și reducerea cheltuielilor publice și creșterea transparenței în gestionarea resurselor. Oficialii din coaliție susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a adapta structura instituțiilor la nevoile reale ale cetățenilor și pentru a preveni blocajele administrative.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Zeci de funcționari au rămas în funcții chiar și după anularea actelor

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

4 noiembrie 2025

De

Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Unele acte au fost anulate, dar fără consecințe imediate Cincizeci de angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Ministerului Finanțelor ar fi fost angajați sau promovați pe baza unor diplome false, obținute de la două universități-fantomă. Deși unele dintre aceste […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea până la 1 Decembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 ore

în

4 noiembrie 2025

De

Cum va fi vremea până la 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii anunță o lună noiembrie mai caldă decât în mod obișnuit. Potrivit prognozei publicate pentru perioada 3 noiembrie – 1 decembrie, valorile termice vor fi, în general, peste mediile climatologice, iar precipitațiile vor varia de la o regiune la alta. Citește […]

Citește mai mult

Actualitate

Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

4 noiembrie 2025

De

Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim România ar putea primi în 2026 mai puțini muncitori străini, deși toate patronatele spun că au nevoie de mai mulți angajați. Explicația ministrului PSD al Muncii […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari

Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari Coaliția de guvernare a...
Actualitateacum 3 ore

Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Zeci de funcționari au rămas în funcții chiar și după anularea actelor

Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Unele acte au fost anulate, dar fără consecințe...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 15 minute

Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul urban, iar Șugag și Rimetea din mediul rural. Județul nostru, penultimul în Regiunea Centru

Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul...
Ştirea zileiacum 2 ore

S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut

S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara...

Curier Județean

Curier Județeanacum 44 de minute

5 noiembrie | Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc

Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc Târgul...
Curier Județeanacum 3 ore

Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei

Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei Spitalul Municipal Sebeș...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Politică Administrațieacum 5 zile

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba

4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
Opinii - Comentariiacum 15 ore

4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi

4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea