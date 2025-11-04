Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari

Coaliția de guvernare a ajuns, marți, la un acord privind reforma administrației. La nivelul administrației locale, se preconizează o reducere de aproximativ 13.000 de posturi, în timp ce la nivel central scăderea va fi de circa 10%, măsură care poate include atât reducerea personalului, cât și diminuarea cheltuielilor.

Conform surselor politice pentru News.ro, reducerile nu vor fi aplicate uniform în toate primăriile, având în vedere că există administrații cu deficit de personal. La nivel central, excepții fac domenii precum Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Educația, unde deficitul de personal este semnificativ.

În plus, coaliția a stabilit că numărul de parlamentari va fi redus cu 10% începând cu următoarea legislatură, din 2028. Totuși, unele județe, precum Ilfov, și diaspora vor avea un număr mai mare de parlamentari, în funcție de populație.

Reforma administrației vizează nu doar eficientizarea aparatului de stat, ci și reducerea cheltuielilor publice și creșterea transparenței în gestionarea resurselor. Oficialii din coaliție susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a adapta structura instituțiilor la nevoile reale ale cetățenilor și pentru a preveni blocajele administrative.

