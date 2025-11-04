Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari
Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari
Coaliția de guvernare a ajuns, marți, la un acord privind reforma administrației. La nivelul administrației locale, se preconizează o reducere de aproximativ 13.000 de posturi, în timp ce la nivel central scăderea va fi de circa 10%, măsură care poate include atât reducerea personalului, cât și diminuarea cheltuielilor.
Citește și: Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”
Conform surselor politice pentru News.ro, reducerile nu vor fi aplicate uniform în toate primăriile, având în vedere că există administrații cu deficit de personal. La nivel central, excepții fac domenii precum Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și Educația, unde deficitul de personal este semnificativ.
În plus, coaliția a stabilit că numărul de parlamentari va fi redus cu 10% începând cu următoarea legislatură, din 2028. Totuși, unele județe, precum Ilfov, și diaspora vor avea un număr mai mare de parlamentari, în funcție de populație.
Reforma administrației vizează nu doar eficientizarea aparatului de stat, ci și reducerea cheltuielilor publice și creșterea transparenței în gestionarea resurselor. Oficialii din coaliție susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a adapta structura instituțiilor la nevoile reale ale cetățenilor și pentru a preveni blocajele administrative.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Zeci de funcționari au rămas în funcții chiar și după anularea actelor
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Unele acte au fost anulate, dar fără consecințe imediate Cincizeci de angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Ministerului Finanțelor ar fi fost angajați sau promovați pe baza unor diplome false, obținute de la două universități-fantomă. Deși unele dintre aceste […]
Cum va fi vremea până la 1 Decembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea până la 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii anunță o lună noiembrie mai caldă decât în mod obișnuit. Potrivit prognozei publicate pentru perioada 3 noiembrie – 1 decembrie, valorile termice vor fi, în general, peste mediile climatologice, iar precipitațiile vor varia de la o regiune la alta. Citește […]
Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim
Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim România ar putea primi în 2026 mai puțini muncitori străini, deși toate patronatele spun că au nevoie de mai mulți angajați. Explicația ministrului PSD al Muncii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari
Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari Coaliția de guvernare a...
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Zeci de funcționari au rămas în funcții chiar și după anularea actelor
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Unele acte au fost anulate, dar fără consecințe...
Știrea Zilei
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul urban, iar Șugag și Rimetea din mediul rural. Județul nostru, penultimul în Regiunea Centru
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul...
S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut
S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara...
Curier Județean
5 noiembrie | Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc
Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc Târgul...
Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei
Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei Spitalul Municipal Sebeș...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...