ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci

ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă

Marți, 26 august 2025, în jurul orei 21.30, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza comunei Gârda de Sus.

Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat de 56 de ani, din județul Maramureș, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, sensul de mers Albac-Arieșeni, pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu mai mulți copaci situați în afara părții carosabile.

În urma evenimentului, conducătorul autoturismului a suferit leziuni corporale.

El a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

