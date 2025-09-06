ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete în comuna Ciuruleasa. 3 persoane rănite

ACCIDENT RUTIER pe DN 74: Coliziune între un autoturism și 2 motociclete. 3 persoane rănite

Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, pe DN 74, pe raza comunei Ciuruleasa.

„Polițiștii din Abrud au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 74, pe raza localității Mătișești, comuna Ciuruleasa.

Din primele date, în accident sunt implicate 2 motociclete și un autoturism.

Trei persoane ar fi suferit leziuni corporale”, a transmis IPJ Alba, sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 12.00.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

