ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria
Un accident rutier s-a produs vineri după amiază pe DN 7, în județul Alba.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN7, intersecția spre Tărtăria.
În accident ar fi implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate”, a transmis ISU Alba vineri, 29 august 2025, la ora 16.15.
La fața locului au fost deplasate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD TIM și o ambulanță SAJ.
foto: arhivă
