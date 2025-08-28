FOTO | ACCIDENT RUTIER la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș: 3 mașini implicate

Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Mureș a fost reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Octavian Goga din oraș, un autoturism condus […]