ACCIDENT rutier pe DN 67C, în zona Tău Bistra: Un motociclist ar fi pierdut controlul și ar fi intrat în coliziune cu un parapet

Un accident rutier a avut loc pe DN 67 C, în localitatea Tău Bistra, 24 iunie 2026. Din primele informații este implicat un motociclist.

Acesta ar fi intrat într-un parapet după ce a pierdut controlul motocicletei.

,,Traficul rutier este îngreunat pe DN 67 C, în localitatea Tău Bistra, din cauza unui accident rutier. Din primele date, conducătorul unei motociclete ar fi pierdut controlul asupra acesteia și a intrat în coliziune cu un parapet.”, a transmis IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE