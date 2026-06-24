Veste bombă: Federația Română de Fotbal nu a omologat rezultatele și clasamentele Ligii 3: „Decizia va fi luată doar după finalizarea litigiului de la TAS inițiat de CSM Unirea Alba Iulia”
Veste bombă: Federația Română de Fotbal nu a omologat rezultatele și clasamentele Ligii 3: „Decizia va fi luată doar după finalizarea litigiului de la TAS inițiat de CSM Unirea Alba Iulia”
Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF), întrunit miercuri, 24 iunie 2026, a luat o decizie care lasă o rază de speranță pentru CSM Unirea Alba Iulia, echipă care a ajuns în sezonul 2025-2026 al Ligii 3 până în finala barajului de promovare în Liga 2.
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Omologarea rezultelor și clasamentelor Ligii 3, amânată
Concret, Comitetul Executiv al FRF a hotărât să nu omologheze deocamdată rezultatele și clasamentul Ligii 3.
„Aprobă cu unanimitate de voturi omologarea rezultatelor și clasamentelor competițiilor organizate de FRF în sezonul 2025/2026, cu excepția Ligii a 3-a, competiție în care rezultatele vor fi omologate ulterior datei de 15 iulie când urmează a se finaliza litigiul de la TAS inițiat de CSM Unirea Alba Iulia”, se precizează în comunicatul oficial privind deciziile Comitetului Executiv al Federației Române de fotbal de miercuri, 24 iunie 2026.
Rămâne de văzut ce soluție va adopta FRF în cazul în care Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne va un verdict favorabil clubului CSM Unirea Alba Iulia.
CSM Unirea Alba Iulia a sesizat Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în legătură cu modul în care a fost stabilită promovarea în Liga 2, după barajele din Liga 3.
Ce a reclamat Unirea Alba Iulia
CSM Unirea Alba Iulia a reclamat la TAS următoarele:
- Posibil „uz de fals” în documente legate de îndeplinirea condițiilor de promovare.
- Contestarea deciziei FRF privind configurația finală a echipelor promovate în Liga 2.
- Solicitarea de reanalizare a barajelor / efectelor sportive ale deciziilor administrative.
În plus, CSM Unirea Alba Iulia a formulat și o plângere la Parchet, pentru investigarea unor posibile fapte de fals.
CSM Unirea Alba Iulia a sesizat TAS și Parchetul, contestând modul în care a fost gestionată promovarea în Liga 2 și aplicarea unor sancțiuni care ar fi vizat CSL Ștefăneștii de Jos. Clubul susține că posibile nereguli administrative și disciplinare legate de Ștefăneștii de Jos ar fi influențat clasamentul final din Liga 3 și implicit configurația barajelor de promovare. Demersul vizează verificarea legalității deciziilor FRF și posibilul impact asupra dreptului sportiv la promovare.
Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a hotărât, în ședința de luni, 22 iunie 2026, să închidă dosarul „CSL Ștefăneștii de Jos – David-Andrei Dănăilă”.
Iată și explicația pe scurt:
„Comisia a dispus încetarea executării și închiderea dosarului ca urmare a achitării debitului de către debitorul
CSL Ștefăneștii de Jos față de creditorul Dănăilă David – Andrei”.
A rămas, în schimb, pe rol, dosarul „Federația Română de Fotbal (reclamant) – David-Andrei Dănăilă și Danielo George Bozieru (CSL Ștefăneștii de Jos) – pârâți”, în care a fost fixat un nou termen pentru 1 iulie 2026.
Anterior, în ședința de vineri, 19 iunie 2026, a Comisiei de Disciplină a Federației Române dc Fotbal, a fost respinsă, ca netaxată, cererea de intervenție formulată de SC Popești Leordeni, fiind, de asemenea, respinse, ca inadmisibile, cererile de intervenție principală și în interesul creditorului formulată de CSM Unirea Alba Iulia.
Jucătorul David-Andrei Dănăilă a primit o penalitate sportivă de 2.500 de lei, pentru neprezentare în fața comisiei.
Cazul Dănăilă vizează un litigiu financiar dintre fotbalistul amintit și clubul CSL Ștefăneștii de Jos, în urma căruia FRF a decis depunctarea clubului, o măsură care, dacă ar fi fost aplicată la timp, ar fi putut schimba configurația promovării în Liga 2.
Scandalul a escaladat după apariția unor suspiciuni privind documente considerate de jucător drept false sau antedatate, ceea ce a determinat FRF să sesizeze Comisia de Disciplină.
La originea controverselor au stat desvăluiri făcute de publicația „Gazeta Sporturilor” (GSP).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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