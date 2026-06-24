VIDEO | Momentul impactului de la Teiuș, în care doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu două tricicluri: Aceștia au fost transportați de urgență la spital

Momentul impactului de la Teiuș, în care doi vârstnici de 77 și 80 de ani s-au ciocnit cu două tricicluri: Aceștia au fost transportați de urgență la spital

Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, au ajuns cu răni la spital după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice, după un accident rutier petrecut la data de 21 iunie 2026.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care cei doi vârstnici s-au ciocnit și s-au rănit. Mai exact, unul dintre aceștia s-ar fi angajat în depășirea unui triciclu condus de celălalat vârstnic, moment în care ar fi virat la stânga, fără a se asigura, intrând în coliziune cu acesta.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 12.12, Poliția Orașului Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Decebal din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din orașul Teiuș, în timp ce se deplasa cu un triciclu electric, pe strada Decebal, s-ar fi angajat în depășirea unui triciclu condus de către un bărbat, în vârstă de 80 de ani, din orașul Teiuș, care ar fi virat la stânga, fără a se asigura, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, cei doi bărbați au suferit leziuni corporale, fiind transportați la spital pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

De asemenea, aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

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