FOTO | ACCIDENT rutier pe autostrada pe A1, sensul de mers Sibiu Sebeș: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Sebeș
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine, duminică, 8 februarie 2026, pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, pe sensul de mers Sibiu–Sebeș. În eveniment sunt implicate două autoturisme.
In accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
In accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospeciala de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
