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Cum va fi vremea în România până în 31 august 2026: Caniculă și iar caniculă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

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Cum va fi vremea în România până în 31 august 2026: Caniculă și iar caniculă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 31 iulie 2026, o prognoză pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, pe parcursul lunii august vremea va fi extrem de caldă în Romînia, iar ploile vor reveni treptat.

*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

*Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Cu excepția sud-estului extrem al țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

*Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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