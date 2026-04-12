ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite

O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru, dintre care trei copii, au fost rănite duminică, după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de zidul unei case, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin.

Victima decedată este șoferul autoturismului.

La data de 12.04.2026, în jurul orei 07.11, poliţiştii din cadrul Biroului Drumuri Naţionale şi Europene au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, la intrarea în localitatea Constantin Daicoviciu. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în jurul orei 07.11, un autoturism care se deplasa pe DN6, direcţia Lugoj – Caransebeş, într-o curbă la dreapta, ar fi părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un imobil situat pe partea stângă a sensului de deplasare”, informează IPJ Caraş Severin.

La faţa locului au intervenit şi echipaje ale ambulanţei, care au acordat îngrijiri medicale victimelor.

În urma accidentului, şoferul maşinii, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a fost rănit grav, fiind ulterior declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical.

Pasagera aflată pe locul din dreapta-faţă, precum şi trei copiii aflaţi în autoturism, cu vârste de 6, 14 şi 16 ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI