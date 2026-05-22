ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mihail Kogălniceanu

Un accident rutier a avut loc pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeș, astăzi, 22 mai 2026. Din primele informații disponibile, este vorba despre un eveniment rutier cu două autoturisme implicate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Mun. Sebes str. M. Kogalniceanu.

În accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

