FOTO | IPJ Alba: „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”. Peste 250 de elevi au participat la activități de prevenire organizate de polițiști
IPJ Alba: „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”. Peste 250 de elevi au participat la activități de prevenire organizate de polițiști
În perioada 20 – 24 iulie 2026, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat nouă activități informativ-preventive, în cadrul campaniei „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”.
Activitățile au avut loc în taberele organizate pe raza localităților Almașu Mare și Ighiu, precum și la Casele de Tip Familial „Adolescența” și „Izvorul Tămăduirii” din Oarda de Jos și la Centrul Educațional Alba Iulia, reunind 255 de elevi.
În cadrul întâlnirilor, polițiștii au discutat cu participanții despre formele de manifestare ale bullyingului, efectele pe care acesta le poate avea asupra victimelor și importanța implicării martorilor în semnalarea situațiilor de abuz. Totodată, aceștia au fost informați cu privire la modalitățile prin care pot solicita sprijin.
În acest context, au fost abordate aspecte referitoare la riscurile generate de promovarea și consumul de conținut agresiv în mediul online, precum și măsuri de prevenire a traficului de persoane. Polițiștii au transmis recomandări pentru recunoașterea situațiilor de risc și adoptarea unui comportament responsabil.
Activitățile preventive vor continua pe întreaga perioadă a vacanței de vară.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
La Sibiu da, în Alba ba! Un eveniment din județul vecin, dat exemplu pentru ceea ce lipsește turismului din Alba. Antreprenor: ,,Asta înseamnă turism. Bani care rămân în comunitate”
La Sibiu da, în Alba ba! Un eveniment din județul vecin, dat exemplu pentru ceea ce lipsește turismului din Alba. Antreprenor: ,,Asta înseamnă turism. Bani care rămân în comunitate” Situația complicată în care se află turismul din județul Alba, mai ales Alba Iulia, continuă să provoace nemulțumiri printre oameni, mai ales în condiția în care, […]
26 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 26 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Un bărbat din Șona s-a urcat la volan fără permis: A fost oprit de polițiști în Sânmiclăuș. Este cercetat de oamenii legii
Un bărbat din Șona s-a urcat la volan fără permis: A fost oprit de polițiști în Sânmiclăuș. Este cercetat de oamenii legii Un bărbat de 36 de ani din Șona a fost depistat de polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tragedie cumplită într-un județ din România: Un copil de un an și două luni a murit după ce a fost lovit de o mașină. La volan s-ar fi aflat chiar tatăl său
Tragedie cumplită într-un județ din România: Un copil de un an și două luni a murit după ce a fost...
FOTO | Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă expusă din Masivul Piatra Craiului: Au ajuns într-un areal „foarte expus și periculos”
Intervenție de 7 ore pentru salvarea a 4 turiști blocați într-o zonă expusă din Masivul Piatra Craiului: Au ajuns într-un...
Știrea Zilei
Scandal în Alba: Bărbat reținut după ce și-a agresat propriul frate. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu
Scandal în Alba: Bărbat reținut după ce și-a agresat propriul frate. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu Un...
La loc comanda: Desființarea unui post de șef de birou la Poliția Locală Alba Iulia, anulată după decizii în instanță
La loc comanda: Desființarea unui post de șef de birou la Poliția Locală Alba Iulia, anulată după decizii în instanță...
Curier Județean
La Sibiu da, în Alba ba! Un eveniment din județul vecin, dat exemplu pentru ceea ce lipsește turismului din Alba. Antreprenor: ,,Asta înseamnă turism. Bani care rămân în comunitate”
La Sibiu da, în Alba ba! Un eveniment din județul vecin, dat exemplu pentru ceea ce lipsește turismului din Alba....
26 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...