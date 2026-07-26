FOTO | IPJ Alba: „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”. Peste 250 de elevi au participat la activități de prevenire organizate de polițiști

IPJ Alba: „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”. Peste 250 de elevi au participat la activități de prevenire organizate de polițiști

În perioada 20 – 24 iulie 2026, polițiștii Biroului Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat nouă activități informativ-preventive, în cadrul campaniei „Când martorul vorbește, bullyingul tace! Semnalează! Vocea ta e soluția!”.

Activitățile au avut loc în taberele organizate pe raza localităților Almașu Mare și Ighiu, precum și la Casele de Tip Familial „Adolescența” și „Izvorul Tămăduirii” din Oarda de Jos și la Centrul Educațional Alba Iulia, reunind 255 de elevi.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au discutat cu participanții despre formele de manifestare ale bullyingului, efectele pe care acesta le poate avea asupra victimelor și importanța implicării martorilor în semnalarea situațiilor de abuz. Totodată, aceștia au fost informați cu privire la modalitățile prin care pot solicita sprijin.

În acest context, au fost abordate aspecte referitoare la riscurile generate de promovarea și consumul de conținut agresiv în mediul online, precum și măsuri de prevenire a traficului de persoane. Polițiștii au transmis recomandări pentru recunoașterea situațiilor de risc și adoptarea unui comportament responsabil.

Activitățile preventive vor continua pe întreaga perioadă a vacanței de vară.

Secțiune Știri sub articolul principal