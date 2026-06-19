ACCIDENT rutier la Gârda de Sus: Femeie de 37 de ani, transportată la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard de fier
ACCIDENT rutier la Gârda de Sus: Femeie de 37 de ani, transportată la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard de fier
O femeie de 37 de ani, din Gârda de Sus, a fost transportată la spital după ce a ajuns cu autoturismul într-un gard de fier din cauză că nu nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 18/19 iunie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DC 162, pe raza localității Gârda de Sus, a avut loc un eveniment rutier și o femeie ar fi suferit leziuni corporale.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o femeie, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Gârda de Sus, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Gârda de Sus, fiind singură în autoturism, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra autoturismului, intrând în coliziune cu un gard de fier.
În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la o unitate medicale pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În toate cazurile prezentate, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă pentru a fi stabilite, cu exactitate, împrejurările în care s-au produs evenimentele rutiere.
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