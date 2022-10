ACCIDENT rutier la Cugir: Un șofer „mort” de beat a intrat cu mașina în gardul unei case. Ce alcoolemie avea

FOTO|A XXI-a Conferință a Societății Române de Pirotehnie și Detonică, la Cugir

Vineri, 21 octombrie, s-a desfășurat la Cugir cea de-a XXI-a Conferință a Societății Române de Pirotehnie și Detonică, la care a luat parte si Corneliu Mureșan, subprefect al județului Alba.

”În aceste zile, la Cugir, s-au întrunit reprezentanții Societății Române de Pirotehnie și Detonică, cu ocazia organizării celei de-a XXI-a Conferințe.

Am participat la reuniunea premergătoare acestei Conferințe. Între cei prezenți, am avut plăcerea să îl întâlnesc și pe președintele societății, general Constantin Bodin. Am fost impresionat de energia și jovialitatea pe care domnia sa le are la cei 94 de ani, dar și de vasta sa experiență de viață.

Evenimentul este sprijinit de Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și reunește specialiști în domeniul pirotehnic din mai multe zone din țară.” a afirmat Corneliu Mureșan într-o postare pe o rețea de socializare.