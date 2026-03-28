ACCIDENT rutier la Cugir: Femeie de 35 ani, care circula pe trotinetă, lovită de o mașină la intersecția străzilor Victoriei cu Tineretului

Ioana Oprean

Un accident rutier a avut loc vineri seara, la Cugir. O femeie care circula pe trotinetă a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină la intersecția străzilor Victoriei cu Tineretului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 martie 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, la intersecția străzii Victoriei cu strada Tineretului, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tineretului, la intersecția cu strada Victoriei, a surprins-o și accidentat-o pe o femeie, în vârstă de 35 de ani, din Cugir, care se deplasa regulamentar pe o trotinetă electrică, pe pista pentru biciclete, marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Tânăr din Sibiu, prins la volan fără permis de conducere, pe o stradă din Alba Iulia. Polițiștii i-au făcut dosar penal

Tânăr din Sibiu, prins la volan fără permis de conducere, pe o stradă din Alba Iulia. Polițiștii i-au făcut dosar penal Un tânăr din Sibiu a fost prins la volan, fără permis de conducere, pe o stradă din Alba Iulia. Polițiștii i-au făcut dosar penal. Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 27/28 martie 2026, polițiștii […]

Vârstnic din Mihalț, cu dosar penal: A fost depistat la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l

Vârstnic din Mihalț, cu dosar penal: A fost depistat la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l Un vârstnic din Mihalț s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 martie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii Secției 5 […]

Adolescent de 15 ani, cu ,,alcool la bord”, prins conducând un moped prin Cugir: Tânărul nu avea nici permis de conducere

Adolescent de 15 ani, cu ,,alcool la bord", prins conducând un moped prin Cugir: Tânărul nu avea nici permis de conducere Un adolescent de 15 ani, cu ,,alcool la bord", a fost prins conducând un moped prin Cugir. Tânărul nu avea nici permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 martie 2026, în […]

