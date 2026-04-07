FOTO | ACCIDENT rutier la Crăciunelu de Jos: Trei autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Blaj

ACCIDENT rutier la Crăciunelu de Jos: Trei autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Blaj

Un accident rutier a avut loc astăzi, 7 aprilie 2026, în localitatea Crăciunelu de Jos. Din primele informații disponibile, este vorba despre un incident rutier cu trei autoturisme implicate.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Crăciunelu de Jos.

Din informațiile primite de la apelant in accident ar fi 3 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

