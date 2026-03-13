ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș. Trafic îngreunat

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș. Intervin pompierii

Pompierii din Alba Iulia intervin la un accident rutier care a avut loc pe strada Vasile Goldiș, din municipiu, astăzi, 13 martie 2026. Din primele informații, două autoturisme sunt implicate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în mun.Alba Iulia , str. Vasile Goldiș.

In accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

,,Traficul rutier este îngreunat pe strada Vasile Goldiș din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier în care, din primele date, sunt implicate două autoturisme”, potrivit IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI