UPDATE FOTO | Accident rutier între Sebeș și Daia: Autotursim ieșit în afara părții carosabile. Intervin pompierii
Accident rutier între Sebeș și Daia: Autotursim ieșit în afara părții carosabile. Intervin pompierii
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DJ 106, între Sebeș și Daia. Evenimentul a implicat un autoturism ieșit în afara părții carosabile, fără persoane încarcerate.
La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ, pentru a asigura siguranța și sprijinul medical necesar.
ISU Alba recomandă prudență participanților la trafic și respectarea indicațiilor echipajelor aflate la fața locului.
