UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Teiuș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Primăverii
ACCIDENT rutier în Teiuș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Primăverii
Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 19.30, în Teiuș. Două mașini s-au ciocnit pe strada Primăverii din oraș.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în orașul Teiuș, pe strada Primăverii.
În accident ar fi implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.
