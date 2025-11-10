FOTO | ACCIDENT rutier în Rimetea: O mașină implicată. Intervin pompierii
ACCIDENT rutier în Rimetea: O mașină implicată. Intervin pompierii
Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 10 noiembrie, în Rimetea, zona Castel. În evenimentul rutier, din primele informații, a fost implicat un singur autoturism.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza loc. Rimetea, zona Castel.
In accident ar fi implicat un autoturism, fara persoane încarcerate.
Salvatorii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Drumul Orbaia, DC39, din comuna Mihalț, urmează să fie modernizat. Ce lucrări sunt prevăzute în proiect
Drumul Orbaia, DC39, din comuna Mihalț, urmează să fie modernizat. Ce lucrări urmează să fie realizate Proiectul denumit ,,realizare acostamente, șanțuri și accese la proprietăți pe DC39 (Drum Orbaia) în intravilanul localității Mihalț, județul Alba” a primit undă verde din partea Direcției Județene de Mediu Alba. Proiect documentației studiate, amplasamentul proiectului propus se află pe […]
UPDATE FOTO-VIDEO | Bărbat rănit GRAV după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea. A fost solicitat elicopterul SMURD
Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Aiud intervine, în cooperare cu SALVAMONT Alba, pentru salvarea unui bărbat din Florești, județul Cluj, care a căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea. Persoana prezintă multiple traumatisme, este conștientă și […]
Acțiune de amploare în Blaj pentru siguranța cetățenilor. Amenzi de peste 9000 lei în urma verificarilor efectuate de polițiști
Acțiune de amploare în Blaj pentru siguranța cetățenilor. Amenzi în valoare de 9,305 lei în urma verificarilor efectuate de polițiști Poliția Municipiului Blaj, sprijinită de jandarmi, a desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru prevenirea și combaterea incidentelor care pot afecta siguranța cetățenilor. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe abateri contravenționale, sancționate cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent destul de ridicat de oameni care cred”
Alexandru Robobete spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent...
Românii vor avea mai multe zile libere la sfârșit și început de an. Calendarul sărbătorilor legale aduce mini-vacanțe consecutive
Angajații români vor avea mai multe zile libere la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026 Sfârșitul anului 2025 și...
Știrea Zilei
VIDEO | Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată.” Lecția ei de curaj și profesionalism
Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată...
Modernizarea drumului forestier Barajul Oașa – Poarta Raiului, care face legătura între DN 67C Transalpina și zona turistică din Munții Șureanu: Se caută soluții de finanțare pentru reparea celor peste 15 km
Modernizarea drumului forestier Barajul Oașa – Poarta Raiului, care face legătura între DN 67C Transalpina și zona turistică din Munții...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Rimetea: O mașină implicată. Intervin pompierii
ACCIDENT rutier în Rimetea: O mașină implicată. Intervin pompierii Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 10...
Drumul Orbaia, DC39, din comuna Mihalț, urmează să fie modernizat. Ce lucrări sunt prevăzute în proiect
Drumul Orbaia, DC39, din comuna Mihalț, urmează să fie modernizat. Ce lucrări urmează să fie realizate Proiectul denumit ,,realizare acostamente,...
Politică Administrație
VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”
Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Opinii Comentarii
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...