FOTO | ACCIDENT rutier în Rimetea: O mașină implicată. Intervin pompierii

ACCIDENT rutier în Rimetea: O mașină implicată. Intervin pompierii

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 10 noiembrie, în Rimetea, zona Castel. În evenimentul rutier, din primele informații, a fost implicat un singur autoturism.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza loc. Rimetea, zona Castel.

In accident ar fi implicat un autoturism, fara persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI