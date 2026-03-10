Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit pe strada 1 Mai

ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit pe strada 1 Mai

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 16.00, în Petrești. Două mașini s-au ciocnit pe strada 1 Mai.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier în Petrești, strada 1 mai.

Din informațiile preliminare in accident ar fi implicate doua autoturisme, fara persoane încarcerate.

La misiune participă 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

