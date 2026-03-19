ACCIDENT rutier pe o stradă din Mediaș, provocat de un șofer din Alba: A fost transportat la spital alături de pasagera sa

Un bărbat de 65 de ani, din județul Alba, a fost implicat într-un accident rutier produs în municipiul Mediaș, în care au fost avariate trei autoturisme.

Din primele cercetări, șoferul din Alba nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a lovit mașina din fața sa, care a fost proiectată într-un alt autoturism. În urma impactului, acesta și o femeie de 55 de ani au fost răniți și transportați la spital.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs în municipiul Mediaș, în care au fost implicate trei autoturisme.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cloșca către Sighișoara, un bărbat de 65 de ani, din județul Alba nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa, de către un localnic de 65 de ani, care a fost proiectat într-un alt autoturism, condus în fața sa, de către un localnic de 54 de ani.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 65 de ani și pasagera acestuia, o femeie de 55 de ani au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul se desfășoară alternativ.

