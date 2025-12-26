ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită 

Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație” Tinerii din localitatea Vințu de Jos colindă oamenii în perioada sărăbtorilor, ducând mai departe o tradiția veche de peste două milenii. La fel cum cei trei Crai de […]