ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită 

26 decembrie

Un accident rutier a avut loc în localitatea Tibru, comunca Cricău, astăzi, 26 decembrie. Din primele informații, un autoturism s-a răsturnat și a rezultat o victimă.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Tibru, Com. Cricau.

Din informațiile preliminare este vorba despre 1 autoturism răsturnat din care a rezultat o victima, conștientă și neîncarcerata. 

Salvatorii intervin la această misiune cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

