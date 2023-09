FOTO VIDEO UPDATE| ACCIDENT RUTIER în Câmpeni: 2 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe raza localității Câmpeni.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier produs între 2 auto, 1 persoană posibil incarcerată.

Forțe alocate: 1ASAS, 1EPA.

Reprezentanții IPJ Alba au declarat: ”Traficul rutier este îngreunat pe centura ocolitoare a orașului Campeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule și in urma căruia 2 persoane ar fi fost rănite. Cercetarea la fata locului este in desfășurare.”

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. Este vorba despre 2 auto implicate, 3 persoane aflate in cele 2 auto. Fără persoane încarcerate. 2 persoane necesită îngrijiri medicale, acestea prezentând leziuni ușoare.