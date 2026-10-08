Accident rutier în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților din municipiu

Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 18.00, în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților din municipiu.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în Mun. Alba Iulia, strada Calea Moților.

In accident ar fi 3 auto implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal