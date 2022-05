Accident rutier în Alba Iulia: Tânără de 29 de ani, transportată la spital, după ce a fost acroșată pe trecerea de pietoni

Schimbări în programul RABLA CLASIC și RABLA PLUS, anunțate de ministrul Mediului: „Unele mașini second hand, mai scumpe decât cele noi”

Desfășurarea programelor Rabla Clasic și Rabla Plus este mult îngreunată și se vor face modificări în interesul producătorilor și a dealerilor, urmare a întârzierilor mari de livrare a autoturismelor noi, a declarat ministrul Mediului, Barna Tanczos. Potrivit acestuia, s-a ajuns ca în cazul anumitor mărci să coste mai mult o mașină second hand decât una nouă, de același tip.

„Pe piața auto sunt mari probleme. Nu se mai asigură niciun termen de livrare. Mașinile noi se aduc din ce în ce mai greu. Avem probleme și în ceea ce privește programele Rabla Clasic și Rabla Plus. Aproape săptămânal au loc discuții între reprezentanții dealerilor și ai producătorilor și AFM pentru a modela, opera schimbări în programele Rabla Clasic și Rabla PLus, în interesul producătorilor autohtoni și al dealerilor. Din păcate s-a ajuns în situații hilare: mașinile second hand să fie mai scumpe decât cele noi, la anumite mărci și modele, pentru că industria nu mai poate livra mașini noi”, a declarat ministrul într-o conferință..

Amintim că, pentru a beneficia de fonduri europene pentru construcția de autostrăzi, România trebuie ca până în 2026 să scoată din circlație 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 azi.

Din estimările Ministerului Mediului, ținta va fi depășită cu ajutorul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, care momentan nu se derulează conform planului, din cauza întârzierilor, dar și a unui program derulat momentan ca pilot în Sf Gheorghe și alte orașe, dar care se va extinde la nivel național.

Este vorba despre un program de finanțare a casării vehiculelor vechi, botezat „Rabla 2”, care ar trebui să înceapă în luna iulie și care prespune acordarea unei prime de 3.000 de lei pentru maşinile mai vechi de 15 ani predate administraţiilor locale. Din această sumă, 1.500 de lei este asigurată de autoritățile publice locale , ia restul de Ministerul Mediului prin Agenţia Fondului pentru Mediu.

„Până la 1 iunie va trebui să agreem modalitatea de implementare a acestui program. Vom putea scoate din circulație anual 133.000 de mașini pentru că avem la bugetul AFM 600 milioane de lei pe trei ani, vom asigra finanțare parțială, de 50%, dar dacă autoritățile locale vor veni alături de noi, vom putea scpate mai multe mașini din circulație”, a mai spus ministrul.

sursa: economica.net