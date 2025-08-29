UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic
Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba Iulia.
Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite
Evenimentul rutier a avut loc pe Bulevardul Republicii.
Concret, este vorba de o tamponare.
Accidentul s-a produs mai jos de Bazinul Olimpic.
Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
