Rămâi conectat

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba Iulia.

Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite

Apulum Agraria 2025

Evenimentul rutier a avut loc pe Bulevardul Republicii.

Concret, este vorba de o tamponare.

Accidentul s-a produs mai jos de Bazinul Olimpic.

Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv: „Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente”

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

29 august 2025

De

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, vineri, 29 august 2025, un apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv. Citește și: Câți bani primesc cetățenii care donează sânge […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria. 3 persoane rănite

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 august 2025

De

ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria Un accident rutier s-a produs vineri după amiază pe DN 7, în județul Alba. Citește și: FOTO | ACCIDENT RUTIER la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș: 3 mașini implicate „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

29 august 2025

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Suplimentar pentru intervalul 01.09.2025-07.09.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 UNIREA, CIUGUDUL DE SUS, Strada principala 03/09/2025 08:00 – 03/09/2025 15:00 2 SEBES – PETRESTI, Str. ZORILOR, Str. UNIRII, Str. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 23 de minute

Premierul Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu”

Ilie Bolojan: „Pensia magistraților nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu” „Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din...
Actualitateacum 42 de minute

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare”: Proiectul nu a mai fost dezbătut în ședința de Guvern

CONCEDIEREA a 40.000 de bugetari din administrația centrală și locală, pusă pe modul „în așteptare” Membrii Guvernului s-au reunit în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 53 de minute

VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta

Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert...
Ştirea zileiacum 2 ore

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!

Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic

ACCIDENT în Alba Iulia: Tamponare mai jos de Bazinul Olimpic Un accident rutier s-a produs vineri, 29 augus în Alba...
Curier Județeanacum 2 ore

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv: „Cazurile pe aceste grupe sunt numeroase, iar stocurile sunt insuficiente”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele 0 pozitiv, 0 negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea

A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri

Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea