ACCIDENT în lanț la Aiud: Autoturism lovit din spate de o mașină și proiectat într-un altul care era oprit la o trecere de pietoni. O persoană a ajuns la spital
Un accident rutier în lanț a avut loc marți seara, în municipiul Aiud. O persoană a ajuns la spital după ce un autoturism a fost lovit din spate o mașină și proiectat într-o alta care era oprită la o trecere de pietoni.
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 august 2025, în jurul orei 20.00, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe strada Cuza Vodă din municipiu, a avut loc un accident rutier.
Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 37 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, pe sensul de mers Aiud- Unirea, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa în fața sa și era condus de un bărbat de 40 de ani, din comuna Aiud.
Cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în autoturismul din fața sa, condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, care era oprit la trecerea de pietoni, pentru a acorda prioritate unui pieton angajat în traversarea drumul public.
În urma accidentului, conducătorul celui de-al doilea autoturism a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.
Conducătorii auto ai fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
