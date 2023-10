Accident rutier GRAV la ieșirea din Sebeș, spre Daia Română: O persoană posibil încarcerată după impactul dintre două mașini

Reabilitarea căminului cultural din comuna Rimetea: A fost solicitat aviz din partea APM Alba

Primăria comuna Rimetea a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Reabilitarea moderată a căminului din localitatea Rimetea, comuna Rimetea”.

S-au identificat degradari locale, fara efect structural, dar cu impact asupra exploatarii constructiei. Din punct de vedere al solutiei constructive se constata deficiente de conformare structurala cauzate de utilizarea zidariei nearmate pentru realizarea peretilor salii (dimensiuni de 9,00 x 19,20 m si inaltime 4,75 m ), solutie care nu este in acord cu normativele in vigoare.

Cladirea este prevzuta cu urmatoarele tipuri de instalatii sanitare: lavoare, wc-uri. Alimentarea cu apa rece a cladirii se face printr-un bransament la reteaua de distributie locala. Cladirea a fost proiectata astfel incat sa asigure un iluminat natural optim pentru functionarea cladirii.

Iluminatul artificial se realizeaza prn instalatii electrice dimensionate pe baza normativelor/standardelor de stat specifice. Functionalitatea sistemului de iluminat artificial este buna.

Proiectul trateaza mobilarea unei suprafete de teren care indeplineste conditiile generale de construibilitate, cu respectarea planurilor de urbanism aprobate. Se va respecta – pe cat este posibil-mesajul istoric înglobat atat in conceptia structurala, cat si in detaliile de executie si materialul pus in opera.

Pe terenul prorietate U.A.T. Comuna Rimetea, primarul solicita reabilitarea moderata a unui Camin Cultural cu regim de inaltime P+Ep, care consta din restaurarea uneu cladiri apartinand patrimoniului tarii, inscrisa in lista de monumente istorice si introducerea ei in circuitul activitatilor cultural-digitale din judetul Alba, in modul acesta ajutand la dezvoltarea zonei.

Costul total cheltuieli eligibile plus total cheltuieli neeligibile: 1.832.535,426 lei fără TVA + 323.462,835 Lei TVA

Terenul pe care se va realiza investita are o suprafata de 840 de metri pătrați.

Pentru reabilitarea imobilului in cadrul proiectului au fost impuse urmatorele scopuri:

– Izolarea termică a faţadei – parte opacă (placarea pe interior a suprafeţei opace cu polistiren expandat şi placarea soclului cu polistiren extrudat);

– Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sistem termoizolant (planşeul de sub pod) – vată bazaltică;

– Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie – pompe de căldură aer – apă;

– Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie – sistem panouri fotovoltaice;

– Montarea unui sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură;

– Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a apei calde de consum – armături cu consum redus de apă;

– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

– Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

– Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

– Repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

– Reabilitarea şarpantei, precum şi repararea şarpantei (pod neîncălzit);

Planimetrie: refacere finisaje exterioare şi interioare

Acoperiş: demolare şarpantă integral inlocuire învelitoare cu ţiglă ceramica solzi specifica condiţiilor de zona protejata

Tâmplărie: Tâmplăria exterioara va fi inlocuita cu tâmplărie din lemn , cu geam dublustratificat. Se vor respecta caracteristicile estetice existente

Finisaje: Se propune reabilitarea tencuielilor deteriorate ale faţadelor şi reabilitarea spaţiilor comune din interior cu tencuieli şi zugrăveli de înaltă calitate, cu un desen de faţadă în specific caracterului protejat al zonei.

Instalaţii: Refacere în totalitate a tuturor instalaţiilor necesare unei bune şi moderne funcţionari

Eficienţa energetică: obiectivul vizează reducerea amprentei de dioxid de carbon prin reducerea consumului de combustibil. Acesta va fi realizat prin eliminarea principalei cauze de pierdere de energie (anvelopanta clădirii). Prin rezolvarea acestei probleme clădirea propusă va avea o durată de viaţă mult mai lungă decât o clădire convenţională, deoarece gradul mare de termoizolare protejează structura de fluctuaţii de temperatură şi condens.

Racordarea la retele utilitare existente in zona:

În prezent, obiectivul beneficiază de instalatii de curent electric, apa si canalizare (la fosa septica). Incalzirea se realizeaza cu ajutorul unei centrale termice si suplimentate cu teracote cu lemne. Toate aceste instalatii sunt disfuncţionale si trebuie eficientizate sau înlocuite.