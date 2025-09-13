UPDATE FOTO | Accident rutier cu persoane încarcerate pe raza localității Căpâlna: Un autoturism și un autotren implicate, echipaje ISU Alba la fața locului
Accident rutier cu persoane încarcerate pe raza localității Căpâlna: Un autoturism și un autotren implicate, echipaje ISU Alba la fața locului pentru descarcerare și prim ajutor
Detașamentul de pompieri Sebeș a fost solicitat să intervină sâmbătă, pe raza localității Căpâlna, la un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren care transporta un buldoexcavator.
Potrivit apelului primit prin 112, în urma impactului două persoane ar fi rămas încarcerate, însă conștiente. La fața locului au fost direcționate mai multe forțe de intervenție: o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor (EPA) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic.
Echipajele ISU Alba acționează pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor medical de urgență victimelor.
UPDATE ora 07: 56
Forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului.
O persoană implicată în eveniment se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale intervin de urgență cu manevre de resuscitare pentru a-i salva viața.
De asemenea, în autoturism a fost găsită o altă victimă, conștientă, dar încarcerată. Pompierii acționează cu echipamentele de descarcerare pentru extragerea acesteia în siguranță.
La locul intervenției sunt prezente forțe ale Detașamentului de pompieri Sebeș, alături de echipaje medicale SAJ și ISU Alba
„Traficul rutier este blocat pe raza localității Căpâlna, din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate două autovehicule. Polițiștii efectuează cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier” – transmit reprezentanții IPJ Alba.
UPDATE 8:33
O persoană aflată în stop cardio-respirator (bărbat, aproximativ 50 de ani) a fost preluată de ambulanța SAJ. La momentul actual, aceasta prezintă semne vitale, însă rămâne inconștientă și primește îngrijiri medicale de urgență.
Persoana încarcerată (femeie, aproximativ 50 de ani) a fost extrasă din autoturism și predată echipajului medical SMURD prezent la fața locului.
La intervenție participă pompierii din cadrul Detașamentului Sebeș, împreună cu echipaje medicale SAJ și SMURD, asigurând atât descarcerarea, cât și acordarea primului ajutor.
