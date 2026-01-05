ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz
ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz
O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe o stradă din Alba Iulia.
Accidentul s-a produs luni, 5 ianuarie 2026, pe strada Viadana.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs
în Alba Iulia, str. Viadana.
Este vorba despre un autoturism care ar fi acrosat o conducă de gaz.
Fără victime sau persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba în jurul orei 20.30.
foto: arhivă
