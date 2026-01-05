ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz

Marile firme de construcții locale au pus umărul la deszăpezire în Alba Iulia Luni, 5 ianuarie 2026, operațiunile de deszăpezire din Alba Iulia s-au intensificat în mai multe puncte „fierbinți” ale municipiului-reședință de județ. Autoritățile locale au fost sprijinite în acest efort și de marile firme locale din domeniul construcțiilor, care au contribuit atât cu […]