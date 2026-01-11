Rămâi conectat

UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești

Un accident rutier s-a produs, duminică, pe DN 67C-Transalpina.

Este vorba de un impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DN67C, în zona barajului Petrești.

Este vorba despre un accident rutier produs între 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ”, a transmis ISU Alba, duminică, 11 ianuarie 2026, în jurul orei 13.50.

foto: ISU Alba

