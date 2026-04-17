ACCIDENT pe DN 67 C Transalpina, la Săsciori: Un localnic de 22 de ani, cu „alcool la bord” și… fără permis, s-a „înfipt” cu mașina într-un parapet în toiul nopții

Vineri, 17 aprilie 2026, în jurul orei 01.30, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Săsciori, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe DN 67C, la ieșirea din localitatea Laz, un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Săsciori, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu parapetul aflat pe partea dreaptă, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

