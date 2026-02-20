UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 1, în Lancrăm: Coliziune între un BMW și alte două mașini în zona Iviniș

ACCIDENT pe DN 1, în Lancrăm: Coliziune între un BMW și alte două mașini în zona Iviniș

Un accidetn rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 17.20,pe DN 1, în Lancrăm. Trei mașini s-au ciocnit în zona Iviniș.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DN 1, zona Ivinis, loc. Lancram.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 3 auto implicate, fara persoane încarcerate.

La misiune participă o Autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanta SAJ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI