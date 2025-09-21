UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la Sâncel: O persoană rănită după coliziunea dintre două mașini

Tânăr din Șibot, prins de polițiști băut la volan pe o stradă din Vinerea. S-a ales cu dosar penal Un tânăr din Șibot a fost prins de polițiști băut la volan pe o stradă din Vinerea. S-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 20 septembrie 2025, polițiștii rutieri din orașul […]