UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la Sâncel: O persoană rănită după coliziunea dintre două mașini
Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 13.40, la Sâncel. O persoană a fost rănită după coliziunea dintre două mașini.
Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în localitatea Sâncel.
În accident sunt implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate, o persoană necesita îngrijirii medicale.
La misiune participă o autospeciala de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
