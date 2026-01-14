ACCIDENT pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la kilometrul 3 al autostrăzii
Un accident s-a produs în seara zialei de ,miercuri, 14 ianuarie 2026, pe Autostrada A10 Sebeș-Turda.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 3.
În accident este implicat un autoturism, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 19.40.
foto: arhivă
