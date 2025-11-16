ACCIDENT pe autostrada A1, zona Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Deva-Sebeș

Un accident rutier a avut loc duminică seara, în jurul orei 18.00, pe autostrada A1. Două mașini s-au ciocnit pe sesnul de mers Deva-Sebeș.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident produs pe autostrada A1, direcția Deva-Sebeș (aproximativ KM 310).

Din informațiile primite de la apelant este vorba despre un accident rutier produs între 3 autoturisme.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. În evenimentul rutier sunt implicate 2 autoturisme, fara persoane rănite.

Se asigura măsurile specifice la locul producerii evenimentului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI