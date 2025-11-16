ACCIDENT pe autostrada A1, zona Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Deva-Sebeș
ACCIDENT pe autostrada A1, zona Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Deva-Sebeș
Un accident rutier a avut loc duminică seara, în jurul orei 18.00, pe autostrada A1. Două mașini s-au ciocnit pe sesnul de mers Deva-Sebeș.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident produs pe autostrada A1, direcția Deva-Sebeș (aproximativ KM 310).
Din informațiile primite de la apelant este vorba despre un accident rutier produs între 3 autoturisme.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.
UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. În evenimentul rutier sunt implicate 2 autoturisme, fara persoane rănite.
Se asigura măsurile specifice la locul producerii evenimentului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 17.40, la Roșia de Secaș. Arde acoperișul unei locuințe. Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Roșia de Secaș. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit […]
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise ISU Alba a continuat acțiunile de control pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență. În continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și […]
VIDEO | Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1
Trafic îngreunat la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș: Circulație pe o singură bandă din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1 Traficul rutier se desfășoară cu dificultate sâmbătă dimineața la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș din cauza lucrărilor de asfaltare de pe DN 1. Citește și: 15 noiembrie 2025 | COD GALBEN […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Produsele „minune” promovate pe TikTok, un real pericol pentru sănătate. Avertismentul medicilor
Produsele „minune” promovate pe TikTok, un real pericol pentru sănătate. Avertismentul medicilor Moda suplimentelor de tot felul și a cremelor-minune...
Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi: Ce obligații au proprietarii patrupedelor și cum pot fi reclamați de vecini
Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi: Ce obligații au proprietarii patrupedelor și cum pot fi reclamați de vecini...
Știrea Zilei
VIDEO | Cea mai mare creșă din județ, construită la Alba Iulia. Va avea o capacitate de 110 locuri și se va deschide 2026
Cea mai mare creșă din județ, construită la Alba Iulia. Va avea o capacitate de 110 locuri și se va...
VIDEO | O cruce de fier, omagiu pentru cei care au chinuit în ”Zarca Aiudului”: Oțelul odinioară părtaș la suferință, purificat prin foc și prin cuvânt de un meșter fierar și o poetă
O cruce de fier, omagiu pentru cei care au chinuit în ”Zarca Aiudului”: Oțelul odinioară părtaș la suferință, purificat prin...
Curier Județean
ACCIDENT pe autostrada A1, zona Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Deva-Sebeș
ACCIDENT pe autostrada A1, zona Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe sensul de mers Deva-Sebeș Un accident rutier a avut...
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
Politică Administrație
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații...
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul...
Opinii Comentarii
16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist
16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist Potrivit documentelor,...
16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
La data de 16 noiembrie este sărbătorită Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. La 16 noiembrie 1972, la Paris, în...