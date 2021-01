ACCIDENT la Vințu de Jos: Femeie acroșată de un autoturism în timp ce traversa pe trecerea de pietoni

Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri, în Vințu de Jos: o femeie a fost acroșată de un autoturism în timp ce traversa pe trecerea de pietoni.

La data de 13 ianuarie 2021, în jurul orei 15,00, un bărbat de 61 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu din Vințu de Jos, a acroșat-o pe o femeie de 44 de ani, din comuna Vințu de Jos, care era angajată în traversarea străzii pe trecerea de pietoni.

În urma accidentului, femeie a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportată la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.