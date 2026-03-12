Curier Județean

ACCIDENT la Sebeș: Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring

Ioana Oprean

Un accident rutier a avut loc miercuri la Sebeș. Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, în jurul orei 12.30, Poliția Municipiului Sebeș au fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Răchitei din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr, în vârstă de 18 ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Răchitei din municipiu, la intersecția cu strada Alunelului, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de către un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Șpring, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, cei doi conducători auto au suferit leziuni corporale ușoare, deplasându-se personal la Spitalul Municipal Sebeș pentru investigații.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

