UPDATE FOTO | ACCIDENT în Sebeș: Autoturism răsturnat în zona sensului giratoriu de la Kronospan

ACCIDENT în Sebeș: Autoturism răsturnat în zona sensului giratoriu de la Kronospan

O mașină s-a răsturnat joi seara în Sebeș.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Sebeș (in zona giratoriu Kronospan).

Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 21.50.

UPDATE IPJ Alba, ora 22.04:

Traficul rutier rutier este blocat în zona sensului giratoriu de la Kronospan, din cauza unui eveniment rutier.

UPDATE IPJ Alba, ora 22.35:

În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Vorța, județul Hunedoara. Acesta nu a putut fi testat la fața locului, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

foto: ISU Alba

