Curier Județean

ACCIDENT în Ocna Mureș: Un pieton cu ,,alcool la bord”, care traversa prin loc nepermis, lovit de o mașină pe strada Digului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ACCIDENT în Ocna Mureș: Un pieton cu ,,alcool la bord”, care traversa prin loc nepermis, lovit de o mașină pe strada Digului

Un accident rutier a avut loc vineri după-masa în Ocna Mureș. Un pieton cu ,,alcool la bord”, care traversa prin loc nepermis, a fost lovit de o mașină pe strada Digului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Digului din oraș, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din orașul Ocna Mureș, în timp ce conducea un autoturism regulamentar, pe strada Digului din oraș, a surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Noșlac, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul pietonului, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,04 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

în

14 februarie 2026

De

Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere Activitatea instanțelor din județul Alba a evoluat diferit în anul 2025, potrivit raportului privind activitatea desfășurată la nivelul Tribunalului Alba. În timp ce unele judecătorii au înregistrat creșteri ale numărului de dosare nou intrate, altele au consemnat […]

Citește mai mult

Curier Județean

Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

14 februarie 2026

De

Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere Un vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șoferită de 27 de ani, din Gârbova, cu dosar penal: Este cercetată de polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

14 februarie 2026

De

Șoferită de 27 de ani, din Gârbova, cu dosar penal: Este cercetată de polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate O șoferită de 27 de ani, din Gârbova, s-a ales cu dosar penal de la polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 […]

Citește mai mult