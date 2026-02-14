ACCIDENT în Ocna Mureș: Un pieton cu ,,alcool la bord”, care traversa prin loc nepermis, lovit de o mașină pe strada Digului
Un accident rutier a avut loc vineri după-masa în Ocna Mureș. Un pieton cu ,,alcool la bord”, care traversa prin loc nepermis, a fost lovit de o mașină pe strada Digului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Digului din oraș, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din orașul Ocna Mureș, în timp ce conducea un autoturism regulamentar, pe strada Digului din oraș, a surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Noșlac, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis.
În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Municipal Aiud pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul pietonului, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,04 mg/l alcool pur in aerul expirat.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
