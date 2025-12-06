UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba: Un autoturism a fost acroșat de tren în zona localității Tăuți
ACCIDENT în Alba: Un autoturism a fost acroșat de tren în zona localității Tăuți
Un accident rutier a avut loc sâmbătă noaptea, în jurul orei 22.00, la Tăuți. Un autoturism a fost acroșat de un tren care transporta 15 pasageri.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în zona localitatii Tăuți.
Este vorba despre un tren care a acrosat un autoturism, fara persoane incarcerate.
În tren se aflau 15 persoane care nu necesita îngrijiri medicale.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă si spuma si o ambulanta SAJ.
Foto: arhivă
