ACCIDENT în Alba: Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz în Vințu de Jos

Un accident rutier a avut loc joi după-masa, în jurul orei 16.50, în Vințu de Jos. Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Vințu de Jos.

Este vorba despre un autoturism care ar fi acroșat o conductă de gaz. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

