ACCIDENT în Alba Iulia: Un biciclist ar fi fost acroșat de un moped pe Calea Moților. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc joi, în jurul orei 12.00, pe Calea Moților din Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de un moped.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier.

Din primele date un biciclist ar fi fost acroșat de un moped.

Revenim cu detalii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI