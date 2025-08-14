ACCIDENT în Alba Iulia: Un biciclist ar fi fost acroșat de un moped pe Calea Moților. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Alba Iulia: Un biciclist ar fi fost acroșat de un moped pe Calea Moților. Trafic îngreunat
Un accident rutier a avut loc joi, în jurul orei 12.00, pe Calea Moților din Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de un moped.
Citește și: UPDATE | VIDEO | Accident în sensul giratoriu de pe Calea Moților, lângă Primăria Alba Iulia. Un biciclist a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier.
Din primele date un biciclist ar fi fost acroșat de un moped.
Revenim cu detalii.
