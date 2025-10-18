ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe Bulevardul Încoronării

Un accident rutier a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 4.00, în Alba Iulia. O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe bd. Încoronării.

Este vorba despre un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a avariat un stâlp de curent și o țeavă de gaz. Nu au fost persoane încarcerate.

La misiune au participat o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

