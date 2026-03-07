ACCIDENT în Alba Iulia: Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu. Două adolescente au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc vineri după-masa în Alba Iulia. Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu, iar două adolescente au ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Cloșca din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Cut.

În urma evenimentului rutier, două tinere, în vârstă de 15, respectiv 17 ani, ambele pasagere în autoturismul condus de femeia de 49 de ani, au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătoarele auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI