Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu. Două adolescente au ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ACCIDENT în Alba Iulia: Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu. Două adolescente au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc vineri după-masa în Alba Iulia. Două șoferițe s-au ,,ciocnit” pe strada Cloșca din municipiu, iar două adolescente au ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Cloșca din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Cut.

În urma evenimentului rutier, două tinere, în vârstă de 15, respectiv 17 ani, ambele pasagere în autoturismul condus de femeia de 49 de ani, au suferit leziuni corporale, fiind transportate la spital pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătoarele auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

7 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 martie 2026

De

7 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 7 martie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult

Curier Județean

SCANDAL la Baia de Arieș: Bărbat de 35 de ani, REȚINUT de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 martie 2026

De

SCANDAL la Baia de Arieș: Bărbat de 35 de ani, REȚINUT de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate Un bărbat de 35 de ani, din Baia de Arieș, a fost reținut vineri de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate. Potrivit IPJ Alba, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tineri din Cugir, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras un cazan din cupru de 6.000 de lei de la o vârstnică și au încercat să îl vândă la fier vechi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 martie 2026

De

Tineri din Cugir, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras un cazan din cupru de 6.000 de lei de la o vârstnică și au încercat să îl vândă la fier vechi Doi tineri din Cugir au fost reținuți de polițiști pentru furt după ce au sustras un cazan din cupru de 6.000 de lei de […]

Citește mai mult